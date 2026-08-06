«Берутся штрафы»: Роза Сябитова рассказала о сложностях игры самой себя в кино

Роза Сябитова: даже для ролей самой себя приходится строго соблюдать сценарий

Фото, видео: Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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Романтическая комедия «За любовь» — не первый кинопроект звездной свахи.

Телеведущей и свахе Розе Сябитовой даже для ролей самой себя в кино приходится строго соблюдать сценарий. По словам артистки, участие в съемках требует дисциплины, а импровизация на площадке ограничена договоренностями с создателями картины. Об этом Роза Сябитова сообщила корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь».

Сябитова отметила, что в романтической комедии ее появление в сюжете было неожиданным даже для нее, а некоторые сцены получились благодаря рабочему процессу на площадке.

«Если говорить по сюжету, меня-то вообще выдернули волшебным образом из программы», — рассказала телеведущая.

При этом артистка опровергла мнение, что, играя саму себя, можно полностью полагаться на импровизацию.

«Берутся штрафы за то, что ты не выучил свой текст. Какой экспромт, вы про что говорите вообще-то?» — заявила Сябитова.

По словам свахи, даже когда актер исполняет самого себя, он должен следовать сценарию и указаниям режиссера.

«Конечно, все по тексту. Для этого существует режиссер, он делает постановку, объясняет, репетирует. От себя там ничего нельзя делать», — отметила она.

Сябитова добавила, что ее задача как актрисы — не придумывать реплики на ходу, а правильно передать то, что заложено в сценарии.

«Да, я исполняю себя, но слова, которые я озвучиваю, нужны те, которые необходимы по тексту», — заключила телеведущая.

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