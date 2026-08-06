Почему передумала? Внучка Долиной решила выступать под звездной фамилией

Фото, видео: Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Изначально Александра заявила, что выберет себе сценический псевдоним, чтобы всего добиться самой.

Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что ее внучка Александра отказалась от идеи взять сценический псевдоним и решила сохранить знаменитую фамилию. Об этом певица сообщила корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

«Она как-то пришла ко мне: „Нет, бабушка, я все-таки останусь на твоей фамилии. Мне гордо“, — она сказала так», — поделилась Долина.

По словам артистки, изначально Александра хотела выступать под псевдонимом, чтобы самостоятельно строить карьеру. Долина не возражала против такого решения. Она подчеркнула, что это был бы исключительно выбор внучки.

Певица рассказала, что Александра окончила восьмой класс круглой отличницей и музыкальную школу с золотой медалью. Девушка пишет собственные песни, самостоятельно делает многоголосые записи и интересуется не только творчеством, но и точными науками, в частности математикой.

При этом Долина отметила, что не собирается влиять на выбор будущей профессии внучки. По словам артистки, семья поддержит любое решение Александры.

Певица также подчеркнула, что не хочет, чтобы внучка повторяла ее творческий путь, поскольку у нее должна быть собственная дорога. Сейчас с Александрой занимается педагог из команды Долиной, а сама артистка практически не дает ей уроков из-за плотного графика.

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