Поклонники Димы Билана не могут вернуть деньги за билеты на его концерт

Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

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Масштабное шоу обернулось крутым скандалом. Что думает сам артист?

Посетители концерта «Я ТВОЙ № 1» заслуженного артиста России Димы Билана, который прошел 31 июля в Москве, не могут вернуть деньги за билеты. Это пытаются сделать те, кто остался недоволен шестиметровой сценой прямо перед глазами, из-за чего артиста практически было не видно. Об этом написали «Известия».

«По имеющейся у организатора информации, обстоятельств, свидетельствующих о невозможности просмотра концертной программы зрителями, находившимися в фан-зоне, не установлено», — такие однотипные сообщения приходят всем, кто просит вернуть деньги за концерт.

Тем не менее, некоторые из тех, кто направил организаторам претензию, не собираются пускать дело на самотек, ведь о том, что сцена будет шесть метров, заранее не сообщали. А те, кто покупал билеты в фан-зону, все-таки рассчитывали увидеть артиста перед собой, а не едва видневшийся кусочек его костюма.

«Меня эта отписка больше всего возмутила. Почему я как человек, который приобрел билеты в фан-зону, вообще должна думать о том, в надлежащем ли виде будет оказана услуга, если это даже не моя работа? Из-за такого халатного отношения к слушателям со стороны организаторов падает тень на артистов», — возмущалась Ольга Сидорова, которая оказалась одной из тех, кто получил отказ в компенсации.

Девушка добавила, что направит письменную досудебную претензию. Если и это не поможет вернуть деньги, то она обратится в суд. Некоторые зрители, впрочем, говорили, что пытались найти решение во время концерта, но на площадке помощь не получили.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, масштабный концерт Димы Билана запомнился многим поклонникам из фан-зоны не столько ярким представлением, сколько высокой сценой с огромными экранами и декорациями, которая перекрыла обзор.

Недовольные зрители массово начали писать в социальных сетях, а сам артист в разговоре со СМИ признался, что сознательно пошел на такой шаг. По его словам, сцена высотой шесть метров — это настоящий вызов и крик. Кроме того, он, в первую очередь, хотел порадовать и удивить себя, а потом уже других.

Как высказался певец Юрий Лоза, Билан пошел на такой эксперимент, чтобы показать всем свою масштабность и значимость.

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