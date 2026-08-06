«Хромая утка» Макрон: раскрыто, кто займет кресло президента Франции в 2027 году

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Чтобы сохранить контроль над ситуацией, команда нынешнего главы страны будет использовать стандартные манипулятивные технологии.

Президент Франции Эммануэль Макрон фактически превратился в «хромую утку». Несмотря на то, что он досидит до конца своего срока в 2027 году, сохранить власть его сторонникам-«макронистам» будет практически невозможно. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал политолог Владимир Шаповалов.

«Безусловно, следующим будет Макрон, в том смысле, что в двадцать седьмом году президентские выборы во Франции. Макрон досидит, если не будет никаких, так сказать, форс-мажорных ситуаций, до конца своего срока, но, смысл-то в том, что он сейчас уже стал „хромой уткой“ и макронистам будет очень сложно сохранить власть», — заявил эксперт.

По его словам, партия Макрона — это мертворожденный проект вождистского типа, из которого ушли все самостоятельные политики. Единственная ставка провластных элит — бывший соратник президента Эдуар Филипп, однако он значительно уступает оппозиции в популярности.

Безусловными лидерами соцопросов являются лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен и ее резервный кандидат Жордан Барделла. На левом фланге сильные позиции занимает Жан-Люк Меланшон.

«Для нынешних политических элит Франции не имеет принципиального значения, кто победит: Меланшон или Ле Пен, поскольку оба будут приговором нынешнему курсу Макрона», — почеркнул политолог.

Оба политика критически относятся к евробюрократии, а Меланшон вообще готов вывести Францию из НАТО.

Шаповалов подчеркнул, что, поскольку выставить двойного кандидата от власти невозможно, команда Макрона планирует использовать стандартные манипулятивные технологии, чтобы сохранить контроль.

Например, провести своего человека во второй тур, где ставка может быть сделана на Эдуарда Филиппа, а также объединить избирателей под лозунгом страха.

«Не секрет, что на Ле Пен и ее однопартийцев навешивают ярлыки фашистов. Если во второй тур вдруг по какой-то причине Ле Пен не выходит, это маловероятно, но, может быть, дискредитация, отстранение от участия в выборах. <…> Представим ситуацию невозможную, но тем не менее, во французской политике это возможно. Ни Ле Пен, ни Барделла не могут выйти во второй тур, оба дискредитированы и отстранены от политики. В этом случае, допустим, во второй тур выходит Филипп и Меланшон.

В этом случае лозунг дня: объединение против марксистов, коммунистов, против тоталитарного общества, и Меланшон будет выставляться в качестве человека, который, так сказать, являясь сторонником левой идеи, грозит всему французскому обществу: «Давайте объединим всех французов и не допустим приход к власти марксистов!» Вот такие незамысловатые технологии будут использованы сторонниками Макрона для того, чтобы воспроизвести собственную власть», — резюмировал эксперт.

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