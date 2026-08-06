В России начали штрафовать владельцев машин с иностранными номерами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Схема с оформлением автомобилей через Киргизию, позволявшая экономить на утильсборе, больше не гарантирует безнаказанность.

Письма со штрафами — десятками! — начали приходить тем российским водителям, которые думали, что они невидимы для дорожных камер. Иностранные номера перестали быть индульгенцией. Чем теперь грозит езда по обкатаной, казалось бы, схеме? Корреспондент «Известий» Илья Аникеев все узнал.

Это видео — подтверждение того, что иностранные номера на автомобиле больше не спасают от штрафов за нарушение ПДД на российских дорогах.

«Мне пришли штрафы на киргизские номера, а езжу я на этом Чангане в России. И это я не оплатила платную дорогу», — рассказывает водитель.

«Письма счастья» получают тысячи водителей, которые были уверены, что вместе с флагом другой страны на госномере они покупают индульгенцию.

Машин с киргизскими номерами в России стало больше из-за низких таможенных пошлин в этой стране. Покупают их россияне, чтобы не платить утильсбор и сэкономить сотни тысяч рублей. Схема проста: оформить временную прописку в республике, получить ИНН и баркод, купить авто и поставить на учет сначала на гражданина Киргизии, а после смены собственника — на себя. Потом получить местные номера и можно возвращаться домой.

«Если автомобиль ввезен в Россию временно, то через год его нужно будет либо оформить официально, переоформить на российские номера, либо вывезти за пределы Российской Федерации», — сказал автоюрист Игорь Гут.

Сайты полны объявлений о продаже авто по низким ценам. Подвох в том, что машина остается оформленной на иностранца. Юридически это не покупка, а всего лишь управление транспортным средством на основании доверенности.

— Людям, которые машину не регистрируют на себя, очень опасно жить. Вы — никто. И вас пригласят в таможенный орган и скажут: вы ездите на ввезенной машине. Старой — у нее же не ноль на спидометре. Поэтому с вам несколько миллионов рублей — утильсбор.

После пересечения границы машину с иностранным номером в течение десяти дней нужно поставить на учет в России. Но так делают редко, чтобы не попасть в базы ГИБДД.

Но если остановит полицейский, все накопившиеся штрафы предъявят нарушителю.

Если машину не поставили на учет, владельца оштрафуют на 500 рублей. При повторном нарушении — на 5000 либо лишат прав на три месяца. А если инспектор увидит, что срок регистрации авто в базе ГАИ Киргизии истек, то, скорее всего, транспортное средство отправят на штрафстоянку.

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