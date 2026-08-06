«Пляски на костях»: европейские дипломаты в Сандармохе вспоминают только «удобную» историю
Фото, видео: 5-tv.ru
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В годы Великой Отечественной в Карелии узником концлагерей был каждый третий советский местный житель.
В Карелию приехала европейская делегация. Представители Германии и Чехии прибыли в урочище Сандармох — место, где во времена сталинских репрессий расстреливали заключенных Белбалтлага и Соловецкого этапа.
Дипломатические делегации европейских стран ежегодно приезжают в урочище, чтобы возложить венки к мемориалам и почтить память своих соотечественников. Однако во всей этой процедуре, которая проходит каждый год, абсолютно все делегаты упорно молчат об одном историческом факте, будто его и не было. О каком именно — знает корреспондент «Известий» Даниил Ланков.
Черные иномарки с красными дипломатическими номерами заезжают в карельский лес. Выходят мужчины в костюмах. В руках — гвоздики.
Это урочище Сандармох — 150 километров от Петрозаводска. Так далеко от своих посольств генконсул Германии Милан Зимандль и его коллега, секретарь посольства Чехии в Москве Ростислав Таборски, ехали, чтобы, как в этой компании принято говорить, почтить память жертв сталинских репрессий.
В лесу европейскую делегацию встречают члены российского общества «Мемориал»* (организация признана иноагентом и ликвидирована). Некогда глава их карельского отделения Юрий Дмитриев отбывает срок в колонии строгого режима по делу о педофилии.
Чтобы избежать провокаций, вроде развернутых украинских флагов (да, и такое здесь случалось), на месте дежурят народная дружина и полиция.
Жертвам репрессий 1937–1939 годов и жертвам финской оккупации Великой Отечественной войны — этот памятник единственный, который европейские делегаты проигнорировали. Любое упоминание финской оккупации этих мест в Великую Отечественную европейские дипломаты нарочито избегают.
Будто и не было 14 концлагерей на территории оккупированной финнами Карелии в Великую Отечественную. Там узником был каждый третий советский местный житель, много детей. Это был ад на земле. Условия в финских лагерях были даже хуже, чем в немецких.
«Прежде всего от голода, от тяжелых условий, от неоказания медицинской помощи, от издевательств и так далее. Вот от этих условий. Что касается мирных граждан, то погибшими сейчас считаются около 14 тысяч», — рассказал доктор исторических наук, профессор Сергей Веригин.
Так называемые общественные деятели с очень избирательной исторической памятью вместе с европейскими послами зачитывают имена репрессированных. Официально установленный геноцид русских финнами с 1941 по 1944 год здесь не вспоминают.
— Почему вы не зачитываете имена жертв финского геноцида?
— А кто вам сказал, что они здесь есть, если этого нет в официальных документах?
«Территория, где сейчас Сандармох, была под финской оккупацией, недалеко там строили укрепления финны, в том числе использовали военнопленных советских. В том районе есть захоронение наших военнопленных», — сказал историк Александр Степанов.
Сандармох — место поминовения. И здесь по негласному обычаю не принято делить тех, кто нашел последний покой в карельской земле, на своих и чужих. Равно как и историю нельзя трактовать в соответствии с политическим заказом.
Но это свои знают. Чужакам объяснить это трудно. Да и поймут они вряд ли. Их главная задача — провокация. А по сути — пляски на костях.
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* — организация включена в реестр иностранных агентов РФ и ликвидирована.