Тяжкий груз знаний: как выбрать безопасный для ребенка школьный рюкзак

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Чересчур увесистый ранец не вызовет сколиоз, но может привести к болям в спине и сутулости.

В преддверии учебного года врач травматолог-ортопед, специалист по лечебной физкультуре Института физической реабилитации Карина Семенова в беседе с Life.ru объяснила, как подобрать рюкзак, который не испортит осанку. По ее словам, убедительных научных данных о том, что определенная модель ранца вызывает сколиоз, нет. Однако неудачный выбор может негативно повлиять на самочувствие и здоровье школьника.

«Слишком тяжелый или неудобный рюкзак действительно может привести к быстрой утомляемости, боли в плечах, шее и пояснице, а также сформировать привычку сутулиться», — предупредила врач.

Важно, чтобы ранец соответствовал росту ребенка: верхний край не должен подниматься выше плеч, а нижний — опускаться ниже уровня поясницы. Слишком большая модель хуже фиксируется и меняет распределение нагрузки. Предельный вес полностью собранного рюкзака — не более 10–15% от массы тела школьника. Логика проста: чем младше ребенок, тем легче ноша за его спиной.

Лямки лучше выбирать широкие, мягкие и регулируемые — так нагрузка распределяется равномернее. Жесткая спинка добавит комфорта, особенно если внутри лежат книги с твердыми углами. Однако сама надпись «ортопедическая спинка» не гарантирует пользу для позвоночника. Гораздо важнее, чтобы ранец плотно прилегал к спине и был правильно отрегулирован. Грудная застежка помогает удерживать лямки на плечах, а поясной ремень перераспределяет вес с плечевого пояса на таз.

Самая распространенная ошибка — носить школьные принадлежности на одном плече. В этом случае ребенок непроизвольно наклоняется в противоположную сторону, мышцы работают неравномерно, быстрее наступает усталость. Лучше всегда использовать обе лямки и регулировать их так, чтобы ранец располагался высоко и не болтался при ходьбе.

Периодические боли в спине после школы — повод оценить вес рюкзака, правильность его регулировки, уровень физической активности ребенка и организацию рабочего места. Часто причиной становится не сам рюкзак, а сочетание малоподвижного образа жизни и длительного сидения. Лучшая профилактика болей в спине, по мнению эксперта, — это не идеальный портфель, а крепкий мышечный корсет и привычка больше двигаться.

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