Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Экс-звезда Fox News может стать кандидатом на пост главы Белого дома в 2028 году.

Группа известных представителей движения Make America Great Again (MAGA, сторонники действующего президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.), включая бывшего представителя Джорджии Марджори Тейлор Грин, запустила движение с целью выдвинуть третьего кандидата на президентских выборах 2028 года. Во главе списка — бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

На днях Грин опубликовала в соцсети X фотографию из дома Карлсона в штате Мэн, где она, сам журналист, а также экс-конгрессмен Томас Мэсси и бывший глава Национального антитеррористического центра США Джо Кент сидели за большим деревянным столом.

«Мы сказали — больше никаких иностранных войн, и мы действительно это имели в виду и поддержали Дональда Трампа, потому что он дал это обещание. Но он предал нас всех. Наша цель — Америка прежде всего для всех американцев, правых, левых и центристов. Движение началось», — написала Грин.

Карлсон репостнул ее сообщение и добавил: «MAGA предали. Мы все были преданы. Пришло время искать новый путь вперед».

Позже Кент в эфире онлайн-шоу Young Turks рассказал, что группа пыталась убедить Карлсона баллотироваться. По его словам, вся инициативная группа постаралась повлиять на журналиста, несмотря на его публичный отказ от выдвижения своей кандидатуры.

«Мы все объяснили Такеру, почему он должен баллотироваться, и надеемся, что однажды он проснется и скажет, что собирается участвовать в гонке», — добавил Кент.

В конце июня Карлсон заявил, что не намерен пробовать свои силы на выборах и пытаться занять кресло президента Соединенных Штатов. Однако Джо Кент также сообщил, что движение рассматривает возможность включения стороннего кандидата в бюллетени во всех 50 штатах, ссылаясь на опыт Роберта Кеннеди-младшего в 2024 году.

Карлсон, Мэсси, Грин и Кент — одни из самых заметных фигур MAGA, которые за последний год отошли от Трампа, обвинив его в невыполнении обещаний, таких как публикация полного досье скандального финансиста Джеффри Эпштейна и прекращение войн с другими государствами. Раскол всколыхнул Республиканскую партию перед ноябрьскими промежуточными выборами.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Такер Карлсон предупредил о попытках вовлечь США в прямое противостояние с Россией. По его словам, за этим стоит небольшая группа людей с неясными мотивами. Журналист также подчеркнул, что в американском обществе нет значительного движения, выступающего за конфликт с РФ.

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