Угроза голода для 50 млн человек: в ООН предупредили о надвигающейся катастрофе

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Steven Heap

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К концу 2027 года жители многих стран могут столкнуться с жестким дефицитом продовольствия.

Из-за усиления климатического явления Эль-Ниньо к концу 2027 года почти 50 миллионов человек могут столкнуться с жестким дефицитом продовольствия. Такой прогноз содержится в докладе Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

«В 2015–2016 годах Эль-Ниньо повлияло на продовольственную безопасность 60—100 миллионов человек. Предварительный анализ ВПП прогнозирует, что Эль-Ниньо 2026–2027 годов может привести к тому, что к концу 2027-го еще как минимум 49 миллионов человек окажутся в состоянии острой нехватки продовольствия», — говорится в пресс-релизе ВПП.

Эксперты ООН изучили ситуацию в 45 государствах, где уже фиксировались соответствующие проблемы и где влияние Эль-Ниньо на осадки, температуру, а также вероятность засух и наводнений наиболее существенно. Риск формирования климатического явления очень сильного характера оценивается в 81%. Температура поверхности океана уже достигла рекордных отметок — как минимум с 1982 года, а само явление может стать самым мощным за последние 76 лет.

Ожидается, что пик Эль-Ниньо придется на период с сентября по декабрь 2026 года, однако его последствия сохранятся и в 2027-м из-за воздействия на посевные и урожайные циклы. Наиболее серьезные риски эксперты предсказывают странам Центральной Америки и юга Африки. Существенное ухудшение прогнозируется также в Восточной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии.

Эль-Ниньо — природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана поднимается до аномальных значений. Это меняет взаимодействие океана и атмосферы, запуская цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах возрастает вероятность засух, в других — сильных осадков.

Ранее 5-tv.ru публиковал результаты наблюдений профессора Нью-Йоркского университета Майкла Рампина, который заявил, что глобальные катастрофы на Земле происходят с периодичностью примерно раз в 27 миллионов лет. Специалист проанализировал 89 ключевых геологических событий за последние 260 миллионов лет. В список вошли массовые вымирания, падение уровня кислорода в океане, извержения вулканов и колебания уровня моря. Все эти явления оказались связаны единым ритмом, который ученый назвал «пульсом Земли».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.