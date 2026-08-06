Захарова: Макрон приказывает Киеву совершать теракты в отношении РФ

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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В МИД РФ заявили, что заявления французского лидера связаны с ударами по мирному населению.

Говоря об усилении давления на Россию, президент Франции Эммануэль Макрон фактически призывает к террористическим атакам на мирных жителей. Такую оценку его высказываниям привела в интервью Комсомольской правде официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения. Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей», — заявила Захарова.

Ранее Макрон написал в соцсети X, что Франция вместе с Украиной и партнерами из Евросоюза продолжит усиливать давление на Россию. Он также заявил о намерении продолжать поддержку Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова обвинила НАТО в причастности к атаке на Геленджик. По словам дипломата, через Украину действует связанное с европейскими странами бандформирование.

Она также указала на противоречивую позицию ЕС по переговорам по Украине - в Европе подавляются мнения, которые не совпадают с официальной позицией западных стран.

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