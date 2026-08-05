Не удивляет: адвокат Успенской высказалась о магах в клинике Хайдарова

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Супруга хирурга могла инициировать проведение магических обрядов после критики со стороны Успенской, следует из материалов дела.

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина прокомментировала 5-tv.ru материалы дела, из которых следует, что супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши могла обращаться к магам и эзотерикам для решения вопросов, связанных с деятельностью клиники и пациентами.

Согласно материалам, после того, как певицы Слава и Любовь Успенская, а также адвокат Елена Сенина и другие лица публично раскритиковали качество медицинских услуг в клинике Хайдарова, Сильваши инициировала проведение ряда магических обрядов и ритуалов.

По словам адвоката, за годы профессиональной практики она сталкивалась с различными формами давления, поэтому подобная информация не стала для нее неожиданностью.

«Я уже 23 года являюсь адвокатом по сложным резонансным делам, поэтому меня сложно чем-то удивить. Но на самом деле специфика адвокатской деятельности такова: есть издержки. Одна сторона тебя любит, вторая сторона тебя не любит, ненавидит, и адвокаты сталкиваются с неприятными, казалось бы, вещами, такими как комментарии в интернете от оппонентов, заказные статьи, публикации, прямое нападение, угрозы», — высказалась Сенина.

Адвокат отметила, что обращение к магам и эзотерикам в наши дни — не такая уж редкость, люди, оказавшиеся в сложных ситуациях, порой, выбирают именно такой способ решения своих проблем. Вместе с тем она заявила, что считает такой подход исключительно личным делом каждого человека.

По словам Сениной, сама она не верит, что подобные практики могут дать результат. Адвокат добавила, что как православная христианка не может поддерживать такие методы,

«Говорить о том, что я испугалась или, наоборот, очаровалась этим, или еще как-то меня это впечатлило, — нет. Я отношусь к этому спокойно и, я бы даже сказала, снисходительно», — подчеркнула Сенина.

Ранее 5-tv.ru ознакомился с материалами дела, согласно которым Сильваши могла привлекать специалистов по магическим и эзотерическим практикам для лечения пациентов. Кроме того, в документах фигурируют сообщения о предполагаемом использовании ритуалов для установления контактов с представителями бизнеса и политики, в том числе упоминаются привороты на депутатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.