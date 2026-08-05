Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру дать оценку действиям партии «Яблоко»

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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По словам депутата, необходимо не допустить «использования предвыборной агитации в антироссийских целях».

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Министерство юстиции РФ и Генеральную прокуратуру дать правовую оценку деятельности партии «Яблоко». Соответствующее заявление политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Он призвал не допустить, чтобы партия «использовала предвыборную агитацию в антироссийских целях».

«Призываю Минюст, Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии „Яблоко“ и ее лидерам и дать правовую оценку их действиям», — написал парламентарий.

Миронов заявил, что представители «Яблока», по его мнению, неоднократно занимали позицию, противоречащую интересам страны. В частности, он напомнил о заявлении партии, опубликованном в день начала специальной военной операции в 2022 году, в котором СВО называлась «тягчайшим преступлением». По утверждению политика, впоследствии партия не изменила свою позицию.

Кроме того, Миронов заявил, что предвыборные обещания «Яблока» о достижении мира означают уступки коллективному Западу. Он также обвинил партию в поддержке лиц, признанных в России иностранными агентами.

«Итог: в Госдуму идет партия, которая открыто выступает против СВО, обещает заключить позорный для страны мир, поддерживает иноагентов», — заявил Миронов.

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