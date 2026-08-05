В клинике Хайдарова делали привороты на депутатов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Маги и эзотерики «лечили» пациентов.

Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши могла привлекать магов и эзотериков для лечения пациентов, а также решения вопросов, связанных с работой клиники и контактами с влиятельными людьми. Это следует из материалов расследования, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Так, в переписках Сильваши обсуждается участие специалистов по магическим и эзотерическим практикам в оказании помощи пациентам клиники, в том числе продюсеру Петру Гаврилову, который впоследствии скончался. При этом, как следует из материалов дела, сами пациенты могли не знать о привлечении таких лиц.

Согласно одной из переписок, во время пребывания Гаврилова в клинике Сильваши обращалась к гадалке с просьбой провести «очистительные» мероприятия в помещениях. Позднее с той же женщиной обсуждались вопросы, связанные с лечением продюсера.

Кроме того, после того как певицы Слава и Любовь Успенская, а также адвокат Елена Сенина и другие известные лица публично раскритиковали качество медицинских услуг в клинике Хайдарова, Сильваши инициировала проведение ряда магических обрядов и ритуалов.

По версии следствия, использование эзотерических практик не ограничивалось вопросами работы клиники. В переписках также фигурируют обращения к магам для выстраивания отношений с влиятельными людьми. В частности, как утверждается, были заказаны привороты в отношении председателя совета директоров АО «Башкирская содовая компания» Андрея Пилипенко и заместителя председателя Государственной думы Бориса Чернышова.

Также в материалах дела содержится информация о том, что Сильваши планировала сама выдвинуться в депутаты Госдумы.

Ранее Савеловский районный суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении хирургов клиники Хайдарова Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В апреле Мосгорсуд оставил это решение без изменения.

В 2024 году продюсер Петр Гаврилов перенес операцию по уменьшению желудка в клинике, где хирургом выступал Илья Елагин, а ассистировал Тамерлан Кадзаев. После ухудшения состояния мужчине провели повторное вмешательство, однако впоследствии его перевели в другую больницу, где он впал в кому и скончался.

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