Сати Казанова почти два года скрывала имя дочери: что выбрали родители

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Instagram*/ satikazanova; 5-tv.ru

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Артистка и ее супруг считают, что имя может влиять на судьбу человека.

Певица Сати Казанова на личной странице в социальных сетях впервые назвала имя дочери, которую родила в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Артистка долго хранила эту деталь личной жизни в секрете, но теперь поделилась с поклонниками: девочку зовут Анагха.

Комментируя свой выбор изданию StarHit, артистка подчеркнула, что они с супругом к имянаречению подошли очень серьезно. Для пары это не стало случайным решением — супруги, увлекающиеся ведийской традицией, считают, что имя может влиять на судьбу человека. Перед выбором имени Сати и Стефано обратились за советом к своему духовному наставнику. Именно он предложил назвать девочку Анагха. Родители, как рассказала певица, сразу почувствовали, что это тот самый вариант.

«Мы приняли его, даже не оспаривая и не задумываясь», — заявила артистка, отметив, что имя сразу показалось им красивым и подходящим для дочери.

Изначально у супругов были другие идеи. В частности, Стефано нравилось имя Мира, однако со временем родители поняли, что оно не отражает характер малышки. Сейчас Сати уверена: для их дочери не могло быть другого варианта.

Певица также поделилась, какой растет Анагха. По словам артистки, девочка вобрала в себя черты обоих родителей: от отца ей достались серьезность и вдумчивость, а от мамы — улыбка, артистичность и любовь к общению. При этом Сати и Стефано пока не показывают лицо ребенка публике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица завершила грудное вскармливание своей дочери.

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