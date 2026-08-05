Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы

Фото: © РИА Новости/Ростислав Нетисов

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Подготовка к голосованию идет полным ходом, подчеркнул президент

Президент РФ Владимир Путин обсудил с председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллой Памфиловой подготовку к предстоящим выборам в Госдуму. Встреча прошла в Кремле 5 августа.

Как отметил глава государства, в Единый день голосования пройдет более двух тысяч кампаний разного уровня. Он также выразил уверенность, что граждане России откликнутся на призыв прийти на выборы.

Памфилова, в свою очередь, уточнила, что на выборах в Госдуму зарегистрировано более 3,1 тысячи кандидатов. Однако, по ее словам, ЦИК ожидает, что киевский режим предпримет попытки атак. Но специалисты уже предпринимают меры для обеспечения безопасности.

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