Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормузский пролив

Фото: Reuters/Stringer

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Документ с итоговыми договоренностями находится на завершающей стадии подготовки.

Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, стороны уже завершили согласование основных параметров маршрута, а документ с итоговыми договоренностями находится на завершающей стадии подготовки.

«Географические параметры маршрута, рассматриваемого сторонами, согласованы», — приводится заявление Багаи в Telegram-канале министерства.

Он отметил, что публикация совместного заявления возможна в ближайшее время, если этому не помешают третьи стороны.

При этом иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на источник сообщила, что готовящееся соглашение между Тегераном и Маскатом не предполагает немедленного открытия Ормузского пролива. По данным источника, дальнейшие решения по этому вопросу будут зависеть от действий Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп назвал новый раунд переговоров с Ираном последней возможностью для достижения соглашения с Вашингтоном. Президент США заявил, что Тегерану необходимо подписать «хороший документ», иначе ситуация может развиваться по другому сценарию.

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