На дне Дуная нашли 700-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны
Фото, видео: facebook.com*/policiaslovakia; 5-tv.ru
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Из-за операции по транспортировке опасной находки судоходство по реке было временно приостановлено.
В Словакии на дне обмелевшего Дуная обнаружили британскую противокорабельную авиабомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство TASR со ссылкой на местную полицию.
Боеприпас нашли возле деревни Вирт в районе Комарно. Именно здесь в начале 1945 года проходили бои Красной армии с отступавшими немецкими войсками. Из-за операции по транспортировке опасной находки судоходство по Дунаю было временно приостановлено.
По информации полиции, для перевозки авиабомбы весом около 700 килограммов задействовали специально оборудованную для этой цели машину. Боеприпас доставили в заранее подготовленное место, специалисты поместили бомбу в яму глубиной около пяти метров и уничтожили с помощью контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия может временно остановить работу АЭС «Пакш» из-за обмеления Дуная. Премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил, что станция уже работает менее чем на половине мощности — около 965 мегаватт вместо привычных двух тысяч. Инженеры вынуждены проводить дополнительные отключения энергоблоков из-за снижения уровня воды в реке.
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