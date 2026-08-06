Глава «Росчайкофе» рассказал, исчезнет ли кофе с полок магазинов в РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ralph Kerpa; Архив Рамаза Чантурия; 5-tv.ru

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Изменения на мировых площадках стали причиной для тревоги среди покупателей.

Рост мировых цен на кофе не приведет к дефициту продукта в России. Ситуация на рынке остается стабильной, а возможное подорожание не связано с риском исчезновения напитка с полок магазинов. Об этом заявил глава Российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, в последние месяцы стоимость кофе действительно увеличивается из-за ожиданий по объему урожая и изменений в соотношении спроса и предложения на мировом рынке. Однако текущие цены, отмечает он, нельзя назвать критическими.

«Дефицита не будет, нам это не грозит», — сказал Чантурия.

Он подчеркнул, что нынешний уровень биржевых цен даже ниже показателей, которые фиксировались около полутора лет назад.

Глава «Росчайкофе» пояснил, что рынок уже переживал периоды более серьезного роста стоимости сырья, но тогда это не привело к перебоям с поставками или исчезновению кофе в России.

Эксперт добавил, что потребителям не стоит ожидать особых потрясений из-за колебаний мировых цен. При этом производители продолжают следить за ситуацией с урожаями в странах-поставщиках и изменениями на международном рынке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько чашек кофе в день могут привести к аритмии сердца.

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