Облегчают боль: какие фрукты помогают сохранить здоровье суставов при старении
Виноград и ягоды помогут сохранить здоровье суставов при старении
Фото: 5-tv.ru
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Они также защищают хрящевую ткань от разрушения.
Употребление продуктов с высоким содержанием ресвератрола эффективно облегчает суставные боли и защищает хрящевую ткань от разрушения. Об этом сообщил портал Yahoo.
Группа исследователей из Китая провела масштабный анализ научных работ, посвященных влиянию природного соединения ресвератрола на состояние опорно-двигательного аппарата.
Это вещество в больших количествах содержится в темном винограде, различных ягодах и красном вине. По мнению ученых, оно обладает выраженными антиоксидантными свойствами и способно замедлять циклы старения клеток, продлевая их жизнеспособность.
Хроническое воспаление является главным фактором дегенерации хрящей, а ресвератрол успешно блокирует такие реакции в организме.
Особое внимание в работе уделено проблеме остеоартрита — дегенеративного заболевания, поражающего миллионы людей. Хрящевая ткань практически не способна к самовосстановлению из-за отсутствия в ней сосудов и нервных окончаний, что делает ее крайне уязвимой к травмам и нагрузкам.
«Обширные доклинические исследования показывают, что ресвератрол играет значительную защитную роль при повреждении хряща», — отметили исследователи.
Однако соединение быстро перерабатывается печенью и плохо усваивается через пищеварение, поэтому в будущем планируется разработка специальных добавок для усиления терапевтического эффекта.
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