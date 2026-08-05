Ускорить победу: Владимир Путин озвучил кадровые перестановки в Минобороны

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Теперь все структуры материально-технического обеспечения российской армии будут сосредоточены под единым руководством.

Главная новость дня — важные назначения в российском Минобороны. Владимир Путин сегодня провел встречу с руководством военного ведомства, где и объявил о кадровых перестановках. Как сказал президент, структура армейского управления совершенствуется, исходя из опыта спецоперации. О том, кто возглавит войска беспилотных систем, а также об изменениях в командовании наших группировок в зоне СВО, рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Президент заходит в зал, где его дожидаются шесть человек в военной форме, в том числе министр обороны и начальник генерального штаба. Но начинает разговор Владимир Путин с командующим группировкой войск «Центр».

«По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. 06.05 Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению назначен, мною принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич. Пожалуйста», — сказал Владимир Путин.

Теперь все структуры материально-технического обеспечения российской армии будут сосредоточены под единым руководством. Президент особо подчеркнул: в нынешних условиях это тоже боевая работа.

«Валерий Николаевич, мы с вами знакомы, уже знакомы хорошо. И, безусловно, вы один из наиболее талантливых командиров сегодня. Неслучайно сказал, что руководство службами тыла — это тоже боевая работа. Уверен, что и здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества», — сообщил президент.

Одновременно с новым назначением генерал-полковник Солодчук стал заместителем министра обороны. Группировка войск "Центр", которой он до сегодняшнего дня командовал, — одна из самых результативных — наступает на донецком направлении.

Возглавить ее Владимир Путин предложил командующему группировкой «Восток» Андрею Иванаеву.

«Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок. Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки „Центр“, потому что близко два командующих работали и продолжают до сих пор работать между собой. И это очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено. Уверен, что Андрей Сергеевич, безусловно, с этой задачей справится», — сказал Владимир Путин.

Обе группировки плотно соприкасаются по боевой работе как раз в Донецкой области. По сути, вникать в дела с нуля новому командующему не придется. Вся обстановка на поле боя уже прекрасно знакома.

Кого назначить командующим «Востоком», Владимир Путин решал вместе с генерал-полковником Иванаевым.

«По предложению самого Андрея Сергеевича, исполняющего обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой „Восток“, назначается начальник штаба этой группировки — Болгарев Петр Николаевич», — сказал Владимир Путин.

Еще одно назначение, озвученное президентом, касалось самого молодого рода российских войск — беспилотных систем. Он еще только формируется, и работы там немало. Отвечать за нее будет теперь уже бывший начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин.

«Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Пожалуйста. До настоящего времени воевавшего в группировке „Центр“ в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется, хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск», — сообщил президент.

Беспилотники уже изменили картину боевых действий, а Россией за время СВО накоплен колоссальный опыт как в их производстве, так и применении. Причем такого опыта нет ни у кого в мире и не будет еще много лет.

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