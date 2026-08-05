Путин обсудил с Шуваевым обеспечение безопасности Белгородской области

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Глава государства заслушал доклад врио губернатора о текущей ситуации в регионе.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в канале в мессенджере МАКС.

В ходе встречи глава региона доложил, что за два с половиной месяца объехал все муниципальные округа области и лично пообщался с жителями, чтобы определить наиболее острые проблемы и организовать их решение.

Особое внимание, по словам Шуваева, сейчас уделяется вопросам безопасности на фоне участившихся атак.

«За крайние две недели участились атаки и обстрелы. Но взаимодействие с Министерством обороны, добровольческое формирование „БАРС-Белгород“. Мы наладили систему, и уже больше 50% дронов самолетного типа сбиваем своим изделием, которое сейчас находится на апробации», — заявил врио губернатора.

Он также отметил, что развитию этой системы содействует мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин подчеркнул, что обеспечение безопасности жителей остается приоритетной задачей, однако необходимо уделять внимание и социально-экономическому развитию региона.

«Я понимаю, что самый главный вопрос сейчас — вопрос обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, но и вопрос социального характера и экономического развития мы тоже забывать не должны», — сказал президент.

Глава государства обратил внимание на необходимость увеличения числа врачей и других специалистов в Белгородской области, а также отметил, что Шуваев активно включился в работу и понимает запросы жителей региона. По словам президента, во время встречи стороны подробно обсудят обращения и документы, подготовленные руководством области.

Президент России Владимир Путин 13 мая назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Соответствующее кадровое решение было принято после ухода Вячеслава Гладкова с поста главы региона.

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