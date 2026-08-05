Депутат Госдумы Журавлев обвинил «Яблоко» в иностранном финансировании

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Политик также подчеркнул, что партия начала свою кампанию с нарушений.

Председатель партии «Родина» и депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что предвыборная кампания партии «Яблоко» финансируется из-за рубежа. Такое мнение он выразил в ТАСС во время жеребьевки порядка размещения партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму.

Журавлев выразил уверенность, что финансовая поддержка кампании «Яблока» поступает из иностранных источников.

«Конечно! Я думаю, что это ведет [бизнесмен Михаил] Ходорковский* вместе с его западными покровителями», — отметил он.

Политик также подчеркнул, что «Яблоко» начало свою предвыборную кампанию с нарушений, стремясь любой ценой добиться власти.

«Я считаю, что ничего не получат. Вот посмотрим. Если вообще дойдут до финиша», — заявил Журавлев, отвечая на вопрос о шансах «Яблока» на успех.

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала федеральный список кандидатов от партии «Яблоко» для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва в конце июля. Однако из списка были исключены два человека: Егор Карпенков (выдвигавшийся от Санкт-Петербурга) и Олег Шабалин (от Ростовской области). Причиной исключения стало наличие у Карпенкова имущества в Италии, а у Шабалина — гражданства Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признан в РФ иноагентом, внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.