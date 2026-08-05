Чистые витамины: как правильно мыть овощи и фрукты

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Обработка помогает избежать опасных инфекций и паразитов.

Тщательное мытье свежих овощей, фруктов и зелени является ключевым фактором профилактики пищевых отравлений в домашних условиях. Об этом сообщило издание Reader's Digest.

Эксперт по пищевой безопасности Эми Джонстон подчеркнула, что подготовка должна начинаться с мытья рук теплой мыльной водой в течение 20 секунд, а также дезинфекции раковины и кухонных принадлежностей.

Основное правило гласит: для мытья следует использовать только прохладную проточную воду. Использование горячей воды может привести к «шоку» растительных тканей, из-за чего бактерии с поверхности могут проникнуть внутрь мякоти.

Специалисты категорически не рекомендуют применять мыло, моющие средства или отбеливатель, так как пористая структура овощей и фруктов легко впитывает химикаты.

«Никогда не используйте мыло или моющие средства, так как ваши продукты могут впитать их остатки», — отметил эксперт по судебным делам в области пищевых инфекций Стив Вагнер.

Для плодов с твердой кожицей, таких как яблоки, огурцы или дыни, рекомендуется использовать специальную щетку. Однако для нежных ягод и томатов лучше применять метод ополаскивания в дуршлаге.

Особое внимание стоит уделить листовой зелени: ее нельзя замачивать в раковине, так как это способствует распространению загрязнений; вместо этого листья нужно промывать под краном, предварительно удалив внешние части.



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Важно помнить, что обычное мытье не способно уничтожить абсолютно все микроорганизмы, оно лишь значительно снижает их концентрацию. Например, опасный паразит Cyclospora погибает только при термической обработке выше 70 градусов Цельсия.

Что касается популярных народных средств, таких как уксус или специальные «смывки» для овощей, Эми Джонстон утверждает, что их эффективность не выше, чем у обычной проточной воды.

Исключение составляет пищевая сода, которая, согласно исследованиям, помогает лучше удалять остатки пестицидов с поверхности кожуры. Эксперты также советуют мыть продукты непосредственно перед употреблением, чтобы избежать их преждевременной порчи.

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