Грозит обезвоживанием: как избежать «взрывной диареи»

Фото, видео: www.globallookpress.com/ uwe umstätter; Архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru

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Особо тяжело ее переносят пожилые люди, маленькие дети и пациенты с хроническими заболеваниями.

Возбудитель так называемой «взрывной диареи» попадает в организм человека через загрязненные овощи, фрукты, ягоды или воду. При соблюдении правил гигиены риск массового распространения инфекции невелик, однако пожилые люди, маленькие дети и пациенты с хроническими заболеваниями переносят ее значительно тяжелее. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, заболевание вызывает не вирус и не бактерия, а микроскопический паразит Cyclospora. Человек заражается через продукты питания, а не при контакте с заболевшим, поэтому вероятность масштабной эпидемии остается низкой.

«Человеку от человека это не передается, это передается через продукты», — подчеркнул врач.

Кондрахин отметил, что основными симптомами инфекции являются боли в животе, тошнота, потеря аппетита, слабость и водянистая диарея. Наиболее опасным последствием заболевания он назвал обезвоживание, которое особенно быстро развивается у маленьких детей.

«Люди погибают не от диареи, они погибают от обезвоживания», — предупредил терапевт.

Специалист рекомендовал тщательно мыть все овощи, фрукты и зелень, а ягоды дополнительно обдавать кипятком. Также он советует не покупать продукты в сомнительных местах и не есть немытые ягоды прямо на улице.

Если диарею не удается остановить в течение суток, необходимо обратиться к врачу. Для детей младше года медицинская помощь требуется как можно быстрее, поскольку они особенно тяжело переносят потерю жидкости.

«Салаты ни в коем случае зеленые в подозрительных местах не едим, ягодки обеззараживаем. Иначе болезнь неизбежна», — заключил Кондрахин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США зафиксировали первые смерти на фоне вспышки «взрывной диареи».

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