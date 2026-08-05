Не ломать режим: педиатр объяснила, как подготовить ребенка к 1 сентября

Педиатр Ковалевская: готовить ребенка к школе нужно за две недели до 1 сентября

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; Архив Александры Ковалевской; 5-tv.ru

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Во время летних каникул дети обычно ложатся спать значительно позже, а их привычный распорядок дня нарушается.

Готовить ребенка к возвращению в школу лучше начинать за две-три недели до 1 сентября. Это поможет плавно перестроить режим сна и избежать стресса в первые учебные дни. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-педиатр Александра Ковалевская.

По словам специалиста, во время летних каникул дети обычно ложатся спать значительно позже, а их привычный распорядок дня нарушается.

«Наверное, самые важные моменты нужно начинать за две-три недели до начала сезона учебы, до первого сентября, для того чтобы это было более комфортно и плавно. Не нужно сразу ломать режим», — подчеркнула врач.

Ковалевская советует постепенно смещать время отхода ко сну и пробуждения, а не пытаться изменить график за один день.

«Если мы будем по 20–30 минут раньше будить, нежели это было в летний период, то это будет более комфортно. Ребенок в целом этого стресса не почувствует. Когда мы начинаем будить его на два-три часа раньше, конечно, это очень сильно отличается от его биологических часов», — пояснила она.

Важную роль, по словам педиатра, играют регулярные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. Кроме того, врач рекомендует создать вечерние ритуалы, которые будут помогать организму настраиваться на сон.

«Если есть какая-то определенная ритуальность: прогулялся за час до сна, почитал книжку, почистил зубы, сходил в душ, лег спать — организм привыкает к этим последовательным действиям и комфортнее отходит ко сну», — сказала Ковалевская.

Перед сном педиатр также советует отказаться от использования гаджетов и просмотра телевизора.

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