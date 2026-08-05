Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Покупательский спрос впервые за долгое время заставил производителей пойти на уступки.

Оптовые цены на курятину в России начали снижаться после того, как производители столкнулись с падением спроса. Покупатели больше не готовы платить за мясо птицы по постоянно растущим ценам, поэтому в ближайшее время стоимость продукции может скорректироваться и в розничных магазинах. Об этом сообщило URA.RU.

По данным отраслевой аналитики, за последние две недели оптовая цена бройлера снизилась на 6,3% — с 237 до 222 рублей за килограмм. При этом в рознице курятина пока продолжает дорожать: по данным Росстата, с 21 по 27 июля цены выросли на 1,85%, а с конца июня — почти на 8%.

Руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов объяснил, что производители уже не впервые пытаются повысить отпускные цены, однако сталкиваются с ограниченным спросом.

«Птицеводы уже не в первый раз попытались повысить цены, но снова все уперлось в потолок потребительского спроса. Зарплаты у многих людей, в отличие от стоимости продуктов в магазинах, не растут», — отметил эксперт.

По его словам, если курица перестает быть доступным источником белка, потребители начинают выбирать более дешевые альтернативы, например яйца. Тихонов подчеркнул, что снижение оптовых цен не сразу отражается на стоимости продукции в магазинах.

Эксперты также отмечают, что давление на рынок оказывает конкуренция со свининой. Доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства Леонид Холод напомнил, что при сопоставимой стоимости свинина нередко оказывается более выгодной для покупателей.

«Свиноводы наблюдают за птицеводами: как только на курицу цены начинают расти, они тоже повышают стоимость. Уткнутся в спрос — остановятся. Между ними идет постоянное соперничество за потребителя», — сказал Холод.

Дополнительным фактором стало увеличение поставок более дешевой куриной продукции из Китая. По словам эксперта, импортные грудки конкурируют с российскими производителями, прежде всего в сегменте переработки, из-за чего отечественным птицефабрикам приходится активнее продавать продукцию в розницу.

При этом специалисты предупреждают, что многие российские птицефабрики уже работают с минимальной рентабельностью или вовсе в убыток. Несмотря на временное снижение цен, отрасль продолжает испытывать давление из-за роста логистических расходов и других производственных издержек.

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