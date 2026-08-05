Капремонт, содержание и счетчики: россиянам объяснили изменения в платежках ЖКХ

URA.RU: взносы на капремонт в России выросли на 11,9% за первое полугодие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Часть нововведений поможет лучше разобраться в начислениях, однако на размере обязательных платежей это скажется не в пользу собственников.

С августа владельцев квартир ждут изменения в квитанциях за жилищные услуги. При этом взносы на капитальный ремонт и содержание жилья продолжают расти, а эксперты советуют внимательнее следить за начислениями, чтобы избежать переплат. Об этом сообщило URA.RU.

По данным Росстата, за первое полугодие 2026 года взносы на капитальный ремонт выросли на 11,9% по сравнению с декабрем прошлого года. Плата за содержание жилья увеличилась на 6,1%, тогда как коммунальные услуги подорожали на 1,6%. Основная индексация коммунальных тарифов запланирована на 1 октября.

Эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова объяснила, что рост стоимости капитального ремонта связан с несколькими факторами.

«Трудовые ресурсы — это значительная часть расходов на капитальный ремонт, соответственно, увеличиваются и взносы. НДС повысился. <…> Это также в какой-то степени сказывается на увеличении стоимости работ», — отметила специалист.

По ее словам, свою роль играет и естественный износ многоквартирных домов, из-за которого стоимость ремонта ежегодно увеличивается.

При этом отказаться от уплаты взносов на капитальный ремонт нельзя. Однако некоторые категории граждан могут рассчитывать на компенсации.

«Имеет смысл обратиться за ними в соцзащиту. В частности, льготы на оплату услуг ЖКХ и капремонт имеют лица старше 70 лет, ветераны труда, а также ветераны боевых действий», — пояснила Юнисова.

Одним из главных нововведений августа стала детализация квитанций. Теперь строки «содержание общего имущества» и «текущий ремонт» указываются отдельно, что позволит собственникам понять, на какие работы расходуются их деньги.

Вице-президент «Гильдии управляющих компаний в ЖКХ» Вера Москвина напомнила, что оплачивать квитанции необходимо до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. При задержке платежа могут начислить пени, поэтому она советует сохранять чеки и оплачивать счета заранее.

Кроме того, собственникам важно своевременно передавать показания счетчиков — с 20-го по 25-е число каждого месяца. Если этого не делать два месяца подряд, начисления будут производиться по нормативу, что обычно обходится дороже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что красная квитанция за ЖКХ не означает автоматического привлечения к ответственности. По словам вице-президента Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрия Хрулева, управляющие компании используют такой цвет платежки, чтобы привлечь внимание к задолженности. Обычно ее направляют при просрочке оплаты на два-три месяца.

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