Состояние тяжелое: создатель дрона «Упырь» пострадал при взрыве автомобиля
ТАСС: создатель дрона «Упырь» пострадал при взрыве в Свердловской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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За жизнь главы «Уралдронзавода» борются врачи.
Генеральный директор «Уралдронзавода» и разработчик беспилотника «Упырь» Владимир Ткачук получил тяжелые ранения при взрыве автомобиля. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
После произошедшего Ткачука экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь.
После инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Обстоятельства подрыва автомобиля и возможные причины произошедшего устанавливаются.
В поселке Большой Исток Свердловской области взорвался автомобиль Mercedes, в котором находился генеральный директор предприятия — разработчика беспилотников «Упырь» Владимир Ткачук. В результате происшествия он получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию, где врачи продолжают бороться за его жизнь. По предварительной информации, водитель, выполнявший функции охранника предпринимателя, погиб на месте.
Следственные органы уже возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва. Официальных заявлений от силовых ведомств и представителей компании на момент публикации материала не поступало.
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