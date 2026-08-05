ВС РФ освободили Зарницу в Запорожской области и Рыжевку в Сумской области

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Этого удалось добиться силами группировок войск «Север» и «Восток».

Российские военные освободили населенный пункт Зарница в Запорожской области и взяли под контроль деревню Рыжевка в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зарница Запорожской области», — уточнили в ведомстве.

© РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Там также добавили, что российские военнослужащие нанесли поражение бригадам противника: штурмовой, морской пехоты и трем десантно-штурмовым. Кроме того, они одержали верх над четырьмя штурмовыми полками ВСУ. Враг лишился как живой силы, так и техники. Поражения были нанесены недалеко от населенных пунктов Васильковка, Подгавриловка Днепропетровской области, Новорозовка, Мировка, Новое Поле, Трудооленовка и Широкое Запорожской области.

А деревню Рыжевка в Сумской области взяли под контроль военнослужащие подразделений группировки войск «Сервер».

Они также одолели две механизированные и одну аэромобильную бригаду ВСУ в районе населенных пунктов Писаревка, Уланово и Садки Сумской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская армия освободила населенный пункт Бакшеевка в Харьковской области. Этого удалось добиться усилиями группировки войск «Север».

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