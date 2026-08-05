Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне СВО: что это значит

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; Архив Алексея Живова; 5-tv.ru

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Решения связаны с дальнейшим совершенствованием структуры управления и учетом опыта боевых действий.

Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны, на котором объявил о кадровых изменениях в структуре военного ведомства и командовании группировками войск в зоне специальной военной операции.

Решения связаны с дальнейшим совершенствованием структуры управления и учетом опыта боевых действий.

Глава государства сообщил о назначениях на ряд руководящих должностей, включая направление вооружения, службы тыла, командование группировками «Центр» и «Восток», а также формирование нового рода войск — беспилотных систем.

«Как вы знаете, у нас продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции», — заявил Путин.

Кто возглавит службу тыла Минобороны РФ

Главнокомандующий ВС РФ отметил, что в Минобороны принято решение объединить в одних руках функции, связанные с вооружением, включая работу заказывающих и обеспечивающих органов.

Путин сообщил о назначении Валерия Солодчука ответственным за направление, связанное со службами тыла. Президент подчеркнул, что в современных условиях эта работа является частью боевого обеспечения.

«Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа», — сказал российский лидер.

Путин заявил, что Солодчук является одним из наиболее талантливых командиров и выразил уверенность, что его опыт управления войсками поможет на новом направлении.

Кто возглавит группировку «Центр»

Отдельно президент остановился на изменениях в командовании группировкой «Центр», которая выполняет важные задачи в Донецкой Народной Республике. Путин сообщил, что Андрея Иванаева попросили перейти на новое направление работы.

Глава государства отметил, что Иванаев хорошо знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в районе действий группировки «Центр», поскольку командующие ранее тесно взаимодействовали между собой.

«Это очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено», — отметил Путин.

Кого назначили руководить группировкой «Восток»

После этого Путин сообщил о назначении нового руководителя группировки «Восток». По предложению Иванаева исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой «Восток» стал начальник штаба группировки Петр Болгарев.

Президент отметил, что Болгарев ранее работал в тесном взаимодействии с Иванаевым и выразил надежду, что это позволит сохранить эффективность управления подразделением.

В России создан новый род войск: кто его возглавит

Еще одним кадровым решением стало назначение Дениса Лямина на направление, связанное с созданием войск беспилотных систем. Путин заявил, что новый род войск требует привлечения специалистов с практическим опытом.

По словам президента, Лямин является одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере и ранее служил начальником штаба группировки «Центр».

«Новый род войск только формируется, хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, доведете до завершения формирование этого нового рода войск — беспилотных систем», — сказал Путин.

В завершение встречи президент поблагодарил офицеров за работу на прежних должностях и отметил их боевой опыт и профессиональные качества. Он также попросил передать слова благодарности военнослужащим и командирам подразделений.

После этого Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации заявил о необходимости заслушать оценки ситуации на линии боевого соприкосновения от министра обороны, начальника Генерального штаба и командиров направлений.

Что значат кадровые перестановки?

Военный эксперт Алексей Живов в комментарии 5-tv.ru отметил, что назначение новых руководителей связано с необходимостью усилить направления, которые имеют ключевое значение для современной армии.

По его словам, назначение Валерия Солодчука на направление тылового обеспечения выглядит логичным, поскольку к работе служб обеспечения сейчас предъявляются особые требования. Эксперт отметил, что генерал имеет опыт службы в этом направлении.

Отдельное внимание Живов обратил на назначение Дениса Лямина руководителем войск беспилотных систем. По мнению эксперта, это одно из наиболее важных направлений для современной армии.

«Ответственно, потому что именно от работы войск беспилотных систем в конечном итоге зависит, как и когда закончится специальная военная операция.

Потому что беспилотные системы сейчас и в обороне, и в наступлении оказывают решающее действие. От них наибольшие потери и в материальной части, и в людях, то есть это вот прямо самая важная отрасль», — отметил специалист.

Он отметил, что Лямин является молодым офицером, который прошел значительную часть своего боевого пути в ходе специальной военной операции. По словам эксперта, такой опыт может стать преимуществом при формировании нового рода войск, поскольку командующий непосредственно знаком с применением современных технологий на поле боя.

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