Владимир Путин назначил и. о. командующего группировкой «Восток»

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Глава государства встретился с представителями Министерства обороны.

️Исполняющим обязанности командующего группировкой «Восток» назначается начальник штаба группировки Петр Болгарев, сообщил главнокомандующий армии России Владимир Путин. Ранее он исполнял обязанности командующего Восточным военным округом.

«Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой „Восток“ назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич», — заявил он.

Ранее он исполнял обязанности командующего Восточным военным округом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны, на котором объявил о кадровых изменениях в структуре военного ведомства и командовании группировками войск в зоне специальной военной операции.

Решения связаны с дальнейшим совершенствованием структуры управления и учетом опыта боевых действий.

Отдельно президент остановился на изменениях в командовании группировкой «Центр», которая выполняет важные задачи в Донецкой Народной Республике. Путин сообщил, что Андрея Иванаева попросили перейти на новое направление работы.

Глава государства отметил, что Иванаев хорошо знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в районе действий группировки «Центр», поскольку командующие ранее тесно взаимодействовали между собой.

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