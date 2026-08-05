Путин сообщил, кто возглавит войска беспилотных систем ВС РФ

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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В Кремле состоялась встреча с руководством Министерства обороны РФ.

Должность командующего войсками беспилотных систем Вооруженных сил РФ займет начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе проведения встречи с руководством Министерства обороны РФ.

Глава государства заявил, что решение о создании нового рода войск — войск беспилотных систем — уже принято. По его словам, при выборе командующего стояла задача найти наиболее подготовленного специалиста, и одним из самых квалифицированных в этой сфере был признан Денис Лямин.

«Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере, мы считаем Лямина Дениса Игоревича», — сказал российский лидер.

Что известно о Денисе Лямине

Денис Лямин — российский военачальник, генерал-полковник. До назначения командующим новым родом войск занимал должность начальника штаба Центрального военного округа.

Он родился 19 мая 1979 года в белорусском Слуцке в семье военного. Его отец, Игорь Лямин, также посвятил жизнь армии и впоследствии дослужился до звания генерал-майора.

Детство и школьные годы Денис Лямин провел в Чебаркуле Челябинской области. После окончания школы поступил в Челябинское высшее танковое командное училище, которое окончил в 2001 году. Позже продолжил образование в Общевойсковой академии Вооруженных сил России, а затем — в Военной академии Генерального штаба, которую завершил с золотой медалью.

Военную карьеру Лямин начал с должности командира взвода. Затем последовательно прошел путь до командира батальона, начальника штаба бригады и заместителя командира соединения.

В разные годы он возглавлял 201-ю российскую военную базу в Таджикистане, где под его руководством велась подготовка военнослужащих армии республики, а затем командовал 90-й гвардейской танковой дивизией Центрального военного округа.

После окончания Академии Генштаба офицер получил новые назначения. Он был начальником штаба 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, временно исполнял обязанности, а затем стал командиром 22-го армейского корпуса Черноморского флота.

С октября 2023 года Лямин занимал пост начальника штаба Центрального военного округа. В августе 2025 года президент России Владимир Путин сообщил, что именно он возглавит создаваемые войска беспилотных систем Вооруженных сил РФ.

За годы службы Денис Лямин был удостоен многочисленных государственных и ведомственных наград. Среди них — орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Суворова, медаль «За боевые отличия», а также ряд наград Министерства обороны России. Кроме того, он награжден орденом «За верность долгу» Республики Крым и орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени.

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