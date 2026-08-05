Владимир Путин передал все службы тыла Минобороны РФ «в одни руки»

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Глава государства подчеркнул, что принял такое решение по предложению Андрея Белоусова.

Президент России Владимир Путин назначил генерала Валерия Солодчука на должность главы службы тыла Минобороны. Об этом стало известно в ходе встречи с руководством ведомства.

Глава государства заявил, что по предложению министра обороны РФ Андрея Белоусова принял решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все службы тыла. Путин подчеркнул, что в современных условиях это вполне боевая работа.

«И на должность по этому направлению назначен, мною принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич», — сказал президент.

Что известно о генерале Валерии Солодчуке

Валерий Солодчук — российский военачальник, генерал-полковник и командующий войсками Центрального военного округа. На этот пост он был назначен 15 мая 2025 года.

Будущий офицер родился 24 марта 1971 года в Астрахани. Военное образование получил сначала в Ленинградском суворовском военном училище, а затем в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, которое окончил в 1992 году.

За годы службы Солодчук прошел практически все ступени военной карьеры — от командира взвода до руководителя крупными воинскими соединениями. Позже он продолжил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ, а затем окончил Военную академию Генерального штаба.

В разные годы офицер возглавлял 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, занимал должность заместителя командующего 5-й армией Восточного военного округа, а затем был начальником штаба и командующим 36-й общевойсковой армией.

После начала специальной военной операции Солодчук продолжил службу на передовой. С декабря 2024 года генерал возглавил оперативную группировку «Курск». Под его руководством весной 2025 года были освобождены Суджа и приграничные районы Курской области, ранее занятые подразделениями ВСУ.

21 февраля 2025 года Валерию Солодчуку было присвоено воинское звание генерал-полковника, а спустя несколько месяцев он был назначен командующим войсками Центрального военного округа.

За годы службы Солодчук удостоен многочисленных государственных и ведомственных наград. Среди них — ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (последний — с мечами), орден Кутузова, орден «За военные заслуги», а также ряд медалей Министерства обороны России. Кроме того, ему присвоено звание почетного гражданина Улан-Удэ.

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