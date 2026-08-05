Миллионы пропавшего Усольцева: кому достанется наследство бизнесмена

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Накопления включают не только банковские счета, но и долю в крупном промышленном предприятии.

Активы пропавшего в Красноярском крае предпринимателя Сергея Усольцева оцениваются примерно в 700 миллионов рублей. Об этом сообщило aif.ru со ссылкой на исследователя Валентина Дегтерева.

По его словам, в ближайшее время может быть инициирована юридическая процедура признания членов семьи погибшими. Это позволит запустить процесс раздела имущества.

Специалист подчеркнул, что накопления бизнесмена включают не только банковские счета, но и долю в крупном промышленном предприятии Железногорска.

«Сергей Усольцев оставил после себя очень крупное наследство. У него, по имеющейся информации, на счетах находится около 100 миллионов рублей. Плюс к этому — 50% акций предприятия, которое выпускает краску, — речь о заводе „Полиинвест“ в Железногорске. Если посчитать все вместе: ценные бумаги, дом, машину и прочее имущество, — то выходит сумма порядка 600–700 миллионов рублей. Это действительно большие деньги», — пояснил Дегтерев.

Он также предположил, что основной претенденткой на наследство станет старшая дочь предпринимателя. Иных близких родственников, претендующих на доли, у него нет.

Трагический инцидент произошел в сентябре 2025 года, когда Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход к горе Буратинка. С тех пор о их местонахождении ничего не известно.

Поисковики уточнили, что на месте стоянки был обнаружен только автомобиль семьи, в то время как операции в Кутурчинском Белогорье не принесли результатов: ни тел, ни личных вещей найти не удалось.

Уже в марте 2026 года суд получил право объявить пропавших умершими. Недавно маршрут семьи повторно изучил депутат Алексей Кулеш, который также подтвердил сложность условий в районе исчезновения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.