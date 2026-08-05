«Возраст не тот»: Долина призналась, что хотела бы пойти на актерские курсы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Артистка задействована в нескольких спектаклях в одном из самых востребованных храмов искусств в стране.

Народная артистка России Лариса Долина хотела бы пройти актерские курсы. Об этом ТАСС рассказала сама исполнительница.

Певица выступает на сцене Театра на Таганке. Она задействована в нескольких постановках, работа над которыми позволила ей сделать вывод, что общение со зрителем на концерте и со зрителем, пришедшим посмотреть спектакль, очень отличается. Аудитория в зале либо верит в игру актера, либо нет, отметила артистка.

«У меня нет актерского образования, но человеческий и творческий опыт помогают справляться со всем. Я бы, конечно, поступила на какие-то актерские курсы, но уже возраст не тот. Уже поздно. Справляюсь так», — уточнила Долина.

Она подчеркнула, что попасть в труппу одного из самых востребованных театров страны — это большая удача. Тем более что его сцена помнит актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. К тому же этот храм искусства основал народный артист России, актер и режиссер Юрий Любимов. Все это ко многому обязывает, добавила певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина объявила о новом этапе в музыкальной карьере. Она собирается кардинально сменить ориентиры в творчестве и выпускать больше песен.

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