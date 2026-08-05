«Уже все»: сын звезды «Интернов» Вадима Демчога вышел на свободу

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Наследник актера полностью возместил ущерб пострадавшему.

Сын звезды сериала «Интерны», актера Вадима Демчога, 21-летний Вильям вышел на свободу из колонии. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Да, уже все», — сказал молодой человек, отвечая на вопрос журналиста о том, истек ли его срок наказания.

По данным дела, Демчог-младший помогал телефонным мошенникам в похищении крупной суммы денег у пенсионера. Представитель старшего поколения под влиянием преступников частями перевел свои сбережения в размере 1,8 миллиона рублей на чужой счет, который злоумышленники называли «безопасным». Наследник артиста полностью возместил пострадавшему ущерб.

Сын знаменитости в июне 2025 года был признан виновным. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако с марта 2024-го по май 2025 года Демчог-младший находился под домашним арестом. Это время было засчитано как отбывание наказания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что основатель группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок получил четыре года колонии заочно. Ему инкриминированы публичное оскорбления президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также возбуждение социальной вражды.

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