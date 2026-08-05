Космический прорыв: ученые расширили границы поиска внеземных цивилизаций

Фото: 5-tv.ru

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Оказалось, что люди исследовали гораздо большую часть галактики, чем предполагали.

Астрономы охватили вниманием в десятки раз больше звезд Млечного Пути, чем предполагалось ранее. Об этом сообщил портал Yahoo.

Масштабы поиска внеземного разума (SETI) оказались значительно шире прежних оценок благодаря работе исследователя из Манчестерского университета Луизы Мейсон.

Используя симуляцию «Безансонская модель Галактики», она проанализировала данные радиоскопов Грин-Бэнк и Паркс. Выяснилось, что вместо зафиксированных в каталогах 288 тысяч объектов, в поле зрения приборов попало более 6,1 миллиона звезд.

Мейсон пояснила, что даже небольшое наблюдение захватывает огромное количество тусклых светил, которые ранее не учитывались.

«Одна из самых захватывающих вещей в этой работе — осознание того, что мы обследовали гораздо больше звезд, чем думали изначально», — сказала она.

Несмотря на увеличение охвата, ученые призывают не отчаиваться из-за отсутствия сигналов. Время прослушивания каждой точки остается крайне малым, а используемый частотный диапазон — узким.

Традиционно поиски велись в зоне «водной дыры» (1420–1666 МГц), однако Мейсон впервые задействовала массив ALMA в Чили для изучения более высоких частот. Эти волны меньше подвержены искажениям при прохождении через космическую среду.

«В течение десятилетий специалисты SETI концентрировались на относительно небольшой части радиоспектра. Мы хотели узнать, что может произойти, если мы посмотрим куда-то совсем в другое место», — отметила исследователь.

На текущий момент новые данные не выявили следов инопланетян, но открыли неизведанные области для будущих миссий.

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