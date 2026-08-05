«Шок-контент»: Филипп Киркоров рассказал о съемках MARGO в кино

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Король эстрады проболтался, что его вместе с певицей можно будет увидеть в новогодней комедии.

Народный артист России Филипп Киркоров поделился, что вместе со своей подопечной певицей MARGO появится в новом новогоднем фильме. При этом артист не стал раскрывать подробности ее роли, назвав появление исполнительницы в картине сюрпризом для зрителей. Об этом Филипп Киркоров и певица MARGO рассказали корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

Киркоров признался, что сам сыграет в картине Кощея, однако роль MARGO пока остается в секрете.

«Я буду играть Кощея. А у Марго я не скажу, какая роль. Пусть это будет сюрпризом для всех», — рассказал артист.

По словам певца, появление его подопечной в фильме станет неожиданностью для зрителей.

«Не говорите никому. Это должно быть шок-контентом в фильме. Ее появление в фильме — это шок-контент», — заявил Киркоров.

Артист добавил, что зрителей ждет масштабный новогодний проект.

«Новый год. Не пропустите все. Это будет грандиозное кино», — отметил певец.

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