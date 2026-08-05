Бузова взялась за старое: появилось новое фото с бывшим

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Многие подписчики знаменитости были поклонниками этой пары.

Телеведущая и блогер Ольга Бузова раскрыла объятия для своего бывшего возлюбленного, участника проекта «Дом-2» Станислава Каримова. Совместное фото знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети.

Она выставила два снимка. Один был снят во времена, когда и Бузова, и Каримов состояли в отношениях и были задействованы в телестройке. Второе, судя по всему, было сделано совсем недавно. На нем экс-возлюбленные повторили позу, в которой их запечатлели много лет назад: телеведущая стоит за спиной Каримова и обнимает его за шею.

«Миллениалы, вы тут? „Дом-2“, 2004 год. Фото с разницей в 22 года. Сильно изменились?» — вопрошала блогер в подписи к посту.

Ольга Бузова и Станислав Каримов. Instagram*/ buzova86

Подписчики Бузовой не остались равнодушными к этой публикации и заполнили ленту комментариев воспоминаниями о телепроекте и эмоциях, которые испытывали тогда. Некоторые даже отметили, что и сегодня они хорошо смотрятся вместе.

«Как вы мне нравились, и я даже плакала, когда вы бросили Стаса ради лысого»;

«Моя любимая пара. Как ты могла посмотреть на Третьякова (Роман Третьяков, бывший бойфренд Ольги Бузовой. — Прим. ред.)»;

«Вы сейчас даже лучше смотритесь», — отметили поклонники телеведущей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова закрывает бизнес по продаже собственной линии одежды. Процедура ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Фэшн», одним из учредителей которого числится блогер, началась в июле 2026 года.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.