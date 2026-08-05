«Я же не Егор Крид»: Иракли рассказал о взгляде на личную жизнь

Иракли: не стремлюсь выносить личную жизнь на первый план

Фото, видео: РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певец не привык строить из себя ловеласа, но признается, что хочет еще детей.

Певец Иракли не стремится выносить личную жизнь на первый план и не хочет создавать образ покорителя женских сердец. По словам артиста, он предпочитает сосредотачиваться на творчестве, однако мечтает о семье и еще детях. Об этом Иракли рассказал корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

Певец отметил, что не считает правильным привлекать внимание к личным отношениям вместо профессиональной деятельности.

«Я никогда не был сторонником фокусировать внимание, расфокусировать от творчества в сторону личной жизни», — рассказал Иракли.

Артист с юмором подчеркнул, что не стремится выглядеть как знаменитый ловелас и не собирается специально поддерживать такой образ.

«Я же не Егор Крид, я не молодой, красивый и любимчик большого количества женщин. Я уже 48-летний классный грузин, который не хочет позиционировать себя каким-то ловеласом вообще», — заявил певец.

При этом Иракли признался, что в будущем обязательно расскажет поклонникам о важных изменениях в личной жизни.

«Как женюсь, я обязательно вам скажу. Ладно? А это моя мечта», — поделился артист.

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