Тундра в огне: на Ямале из-за лесных пожаров введен режим ЧС

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Пламенем охвачены более 37 тысяч гектаров леса.

Аномальная жара и сухие грозы привели к резкому осложнению пожарной обстановки на Ямале. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, а площадь возгораний приближается к сорока тысячам гектаров. Пламя выходит за границы леса, воздух пропитан гарью. В населенных пунктах жителям приходится ходить в масках. О борьбе с огнем на передовой — корреспондент «Известий» Максим Окунев. Он побывал в одной из горячих точек.

Воздух в этом месте с минимальным содержанием кислорода. Дышать трудно, но маску снимать нельзя — рискуешь отравиться дымом. В Ямало-Ненецком автономном округе объявлен режим ЧС. Горят леса: почти полторы сотни активных очагов, более 37 тысяч гектаров. В некоторых местах пламя уже выходит за периметр леса. Там, где нет никакой связи с внешним миром, работает пожарная авиация и десанты спасателей.

«Работа эта не для всех. Задачи разные. Можно отжигать пожар, можно его тушить. Мы прокапываем полосу лопатами, а после того мы пускаем огонь в сторону пожара», — говорит сезонный десантник-пожарный Александр Маршев.

Этих бесстрашных людей высаживают рядом с очагами пожаров и оставляют на несколько дней. Условия в таких лагерях «спартанские»: живут в палатках по несколько человек рядом с очагом возгорания. Дикие звери обычно обходят группы стороной. Кухня — полевая, но график приема пищи плавающий. Конкретно в этой бригаде сейчас четыре человека. На точку они приехали 29 июля, и с тех пор ежедневно борются со стихией. Продовольствие и подмогу к ним привозят на вертолетах. На борту сейчас все самое необходимое. Это, прежде всего, продукты с длительным сроком годности, фрукты, больше 500 литров питьевой воды.

Главной причиной бедствия синоптики называют аномально жаркую погоду, установившуюся в тундре, и особое природное явление — сухие грозы.

«Стоит область высокого давления или, как мы говорим, антициклон, в котором малооблачно без осадков. Центр его находится между Норильском и Салехардом», — сообщил начальник отдела управления критической ситуации Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Вся надежда сейчас на дожди, они могут прийти на Ямал уже на этой неделе. Но высокие температуры и риск лесных пожаров сохраняются в других регионах России.

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