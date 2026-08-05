Собрала рекордный состав: в Мурманске стартовала седьмая экспедиция «Ледокол знаний»

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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За место на борту боролись 73 тысячи талантливых подростков.

Мурманск сегодня стал точкой старта международной экспедиции «Ледокол знаний». На борту атомного ледокола «50 лет Победы» будущие инженеры, ученые, исследователи и журналисты из разных стран мира.

Их ждет не только путешествие к Северному полюсу, но и знакомство с технологиями российского атомного ледокольного флота, аналогов которому нет в мире. Почему эта экспедиция больше чем образовательный проект — корреспондент «Известий» Денис Кулага расскажет.

На причале Мурманска стоит гул — смесь детских голосов, шума ветра и работы дизелей самого большого атомного ледокола в мире.

Седьмая научная экспедиция «Росатома» собрала рекордный состав: школьники и студенты колледжей не только России, но и 22 стран мира. За место на борту боролись 73 тысячи талантливых подростков. Но сейчас, за мгновение до отплытия, цифры уступают место эмоциям. Ребят провожают музыканты с мировым именем.

Мария Акентьева, участница экспедиции, едва сдерживает дрожь в голосе.

«У меня были такие чувства, словно внутри меня поместили атомный реактор, потому что это взрыв и буря эмоций одновременно. Я вспоминала путь, который я прошла, и я думала о том, что будет потом, и как я поеду на атомном ледоколе покорять Северный полюс», — сказала участница экспедиции Мария Акентьева.

Это путешествие — одна из самых желанных наград для юных умов планеты. За шесть предыдущих сезонов «Ледокол знаний» прошел путь от национальной инициативы до масштабного международного проекта.

«Я получила звонок и не могла поверить, что поеду на Северный полюс. Это действительно потрясающе!» — сказала участница экспедиции Джулия Пассарини.

«Я все еще не могу поверить. Это было для меня мечтой с детства», — сказал участник экспедиции Марикул Саленд.

У каждого из этих ребят — далеко идущие планы. Причем не только на экспедицию. Многие уже сейчас задумываются о своем профессиональном будущем.

«У меня в планах снимать много контента, репортажей для различных телеканалов, потому что я занимаюсь журналистикой», — сказал участник экспедиции Дмитрий Кольстюгин.

Ребятам предстоит не просто путешествие. Технологии, которые двигают эти махины вперед сквозь толщу льда, школьники не увидят больше нигде.

Тишина на причале сменяется напряжением. Капитан атомного ледокола «50 лет Победы» готов к старту.

Мощный гудок разрезает арктическое небо. Курс на север: Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск.

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