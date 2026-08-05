На освобожденных территориях кипит важная работа: часть задач доверяют роботам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Но основная нагрузка ложится на саперов гуманитарного центра.

На освобожденных территориях кипит важная работа — разминирование. Часть задач доверяют роботам, но основная нагрузка ложится на саперов гуманитарного центра. Как им удается под постоянными обстрелами обезвреживать сотни опасных мин, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

У саперов национального центра гуманитарного разминирования — горячая работа, во всех смыслах.

«В районе 40 градусов на протяжении трех дней. Но из-за специфики работы работаем чуть меньше, то есть у нас каждый час есть 10 минут, чтобы отдохнуть», — говорит взрывотехник инженерно-саперного отдела Сергей Слепцов.

Да, можно применять стальных и бездушных роботов: с легкими минами и жарой они справляются легко. Но это лишь малый процент задач, и работать в зоне СВО все равно приходится людям. Хотя на подготовку одного такого профи и уходит до трех лет.

След в небе: это ПВО сбивает украинский дрон. В такие моменты саперы центра стараются уйти с открытой местности.

«Либо в лесополосу, либо в укрытие. Там пережидаем. Сейчас, выезжая буквально с базы, включаем дрон-детекторы, постоянно идет контроль неба, передвижений любых», — говорит взрывотехник инженерно-саперного отдела с позывным «Слава».

Ребята из наццентра гумразминирования очистили Мариуполь от мин. А после работали и в остальных фронтовых регионах, и, обследовав более десяти тысяч гектаров земли, нейтрализовали 200 тысяч боеприпасов.

35 противопехоток, 21 противотанковая мина. Удивительно, но весь этот арсенал один сапер может собрать с клочка земли в 50 квадратов всего за сутки — но это если условия позволяют. А сейчас в связи с воздушной обстановкой условия работы становятся только хуже.

Саперы хоть и не военные, то есть нон-комбатанты, работают, чтобы мирные люди, дети не подрывались на минах. Увы, и они тоже нередко теряют своих братьев.

«Люди испытывают стресс. Да, это тяжелая работа, не каждый с ней справляется. В среднем каждый год уходит 10%, потому что не выдерживают темп, ритм, обстановку саму. По большей части, это фанатики, которым нравится эта работа, которые работают здесь не первый год», — говорит командир отряда разминирования национального центра гуманитарного разминирования Павел Петров.

Работать саперам придется еще не одно поколение. Количество боеприпасов, разбросанных этой 12-летней войной, уже больше, чем во всю Вторую Мировую. Так что по самым скромным прогнозам, чтобы полностью разминировать поля новых сражений, им потребуется около 50 лет.

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