«Хейта прибавилось»: Иракли рассказал о жизни после реалити-шоу

Иракли: после участия в реалити-шоу стал популярнее

Фото, видео: www.globallookpress.com/

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Артист с бывшей супругой дошли до финала известного проекта.

Певец Иракли рассказал, что участие в реалити-шоу вместе с бывшей супругой повлияло на его популярность. По словам артиста, после выхода программы его стали чаще узнавать на улице, а зрители проявили большой интерес к его семье и истории отношений. Об этом Иракли сообщил корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

Певец отметил, что проект стал одним из самых заметных событий на российском телевидении и помог зрителям лучше узнать не только его самого, но и его бывшую супругу Елену.

«Давайте будем честны, программа самая рейтинговая на российском телевидении. Дала популярность. Конечно, ее вообще вся Россия посмотрела», — рассказал Иракли.

По словам артиста, после выхода шоу он стал чаще сталкиваться с вниманием поклонников.

«Я иду на улицу, меня останавливают люди. Благодарят, просят передать привет Елене. Действительно, я очень рад, что Елену мир увидел и увидел, какая она волшебная», — поделился певец.

При этом Иракли признался, что вместе с популярностью получил и новую волну критики.

«Да, особенно хейта после того, как выходили кое-какие новости, но ничего страшного. Наверное, я уже давно привык», — отметил артист.

Речь идет о скандале с обвинениями певца в измене, которые озвучила модель Екатерина Лукьянова. Сам артист эти обвинения отвергал. Бывшая жена Иракли позже заявила, что они расстались не из-за измены, а потому что захотели разной жизни.

Певец добавил, что к повышенному вниманию привык еще со времен участия в «Фабрике звезд», когда жизнь участников постоянно находилась под наблюдением камер.

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