«Плакал»: Дмитрий Колдун рассказал о нехватке времени на детей

Дмитрий Колдун: из-за работы не хватает времени на детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Сын и дочь уже предъявляли артисту за его частое отсутствие дома.

Певец Дмитрий Колдун переживает из-за плотного рабочего графика и нехватки времени, которое может проводить с детьми. По словам артиста, он старается компенсировать редкие встречи заботой и поддержкой. Об этом Дмитрий Колдун рассказал корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

Артист отметил, что старается больше времени уделять семье во время совместных поездок. Недавно они вместе отдыхали у моря, плавали и проводили время на яхте.

При этом Колдун признался, что чувство вины из-за долгих разлук с детьми у него остается.

«Я себя успокаиваю тоже, но и сожаление есть. Как-то вот балансирую на этом. Очень сожалею, что нет у меня достаточного количества времени, чтобы проводить с семьей», — рассказал певец.

По словам артиста, дети уже обращали внимание на то, что отец часто бывает занят работой.

«Да, предъявляли за это. Я плакал внутри себя и постоянно как-то успокаивал себя», — поделился Колдун.

Певец добавил, что старается заботиться о детях и обеспечивает им возможность самостоятельно покупать необходимые вещи.

«Они сами все покупают, что им нужно. У них есть моя карта, они все сами покупают. В пределах того, сколько у меня денег», — рассказал артист.

У Дмитрия Колдуна двое детей — 13-летний сын Ян и десятилетняя дочь Алиса. Оба ребенка родились в браке певца с Викторией Хамицкой; семья живет в Белоруссии.

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