«Пишу от руки»: Дарья Донцова рассказала о работе по старинке

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В 74 года автор детективов и не думает уходить на пенсию, но предпочитает создавать истории привычными методами.

Писательница Дарья Донцова продолжает работать по привычным методам и не собирается отказываться от творчества. Автор детективов рассказала, что до сих пор пишет книги от руки и сама выстраивает жесткий рабочий график. Об этом Дарья Донцова сообщила корреспонденту 5-tv.ru на фестивале VK Fest-2026.

Писательница призналась, что не пользуется компьютером для создания текстов и предпочитает проверенный способ работы с рукописями.

«Я пишу от руки, я не умею печатать на компьютере. Я нажимаю кнопку, все улетает не туда, со мной случается истерика, прибегает мой десятилетний внук, который тычет пальцем куда-то, все возвращается», — рассказала Донцова.

По словам автора, ежедневно она придерживается строгого графика и сначала выполняет литературную работу.

«Меня воспитывала немка, и поэтому у меня жесткий и четкий график. Я сначала пишу свои 30 страниц — это примерно 18 страниц набранного текста, а потом, если съемочный день, еду на съемки», — поделилась писательница.

Донцова отметила, что также занимается и другими проектами. В свободные от съемок и писательства дни она читает лекции в Сретенской духовной академии, где обучает будущих священнослужителей.

«Я лектор Сретенской духовной академии, я учу будущих батюшек. У меня благотворительные лекции для онкобольных каждый вторник», — рассказала автор.

Писательница добавила, что ее лекции также транслируются в интернете. Донцова помогает монастырю уже не первый год.

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