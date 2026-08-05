Гигантские медузы появились в России: опасны ли они и можно ли их есть

Фото: www.globallookpress.com/Onur Dogman

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Стрекательные клетки могут вызвать раздражение кожи.

Океанолог, член Русского географического общества Анатолий в интервью aif.ru прокомментировал ситуацию с гигантскими медузами-ропилемами, замеченными у берегов Владивостока.

По его словам, ропилемы сами по себе не представляют опасности для человека. Однако он подчеркнул, что на Дальнем Востоке наибольшую угрозу представляет медуза-крестовичок, которая, несмотря на свои небольшие размеры, является смертельно опасной.

Таврический также рекомендовал избегать контакта с любыми видами медуз, так как их стрекательные клетки могут вызвать раздражение кожи.

«Лучше не касаться их на всякий случай», — отметил он.

Океанолог добавил, что в Японии и Китае некоторые виды корнеротов, к которым относятся ропилемы, традиционно употребляются в пищу. Однако он подчеркнул, что нашим поварам необходимо знать тонкости приготовления медуз, так как не все их части пригодны в пищу.

«Не все части медузы можно кушать — только купол, некоторые вещи нельзя употреблять», — пояснил Таврический.

Ранее гигантские медузы были замечены у побережья Владивостока. Президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин сообщил в своем Telegram-канале, что эти медузы не представляют смертельной угрозы для человека, но прикасаться к ним не рекомендуется.

Медузы вида ропилема (Rhopilema esculentum) регулярно появляются в теплых водах Приморья, включая Амурский и Уссурийский заливы. Ропилемы относятся к медузам-корнеротам и имеют крупный купол и ротовые лопасти, напоминающие корни. Основой их рациона является планктон, который они захватывают в толще воды.

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