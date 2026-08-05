Хвостатые привереды: почему кошки могут отказываться от еды

Фото: www.globallookpress.com/Helena Dolderer

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Животные бывают разные: некоторые готовы съесть все подряд без разбора, другие могут оказаться привередливыми.

Кошки могут отказываться от еды из-за неподходящей температуры. Об этом информационному агентству URA.RU сообщила ветеринар Наталья.

Она уточнила, что животные бывают разные, некоторые готовы съесть все подряд без разбора, другие могут оказаться привередливыми. Большинство кошек предпочитает пищу комнатной температуры или чуть выше. Поэтому могут отказаться от холодной или слишком горячей еды.

Стоит также учитывать, что у этих питомцев более чувствительный нюх, чем у человека. Это значит, что плесень, прогоркание и другие признаки испорченности они способны учуять тогда, когда человек ничего не заметит, и, как следствие, отказаться. Поэтому нужно правильно корм хранить и проверять его срок годности.

У котов также могут быть пищевые привычки, поэтому смена производителя корма может быть воспринята негативно. Если хотите сменить рацион, делать это нужно постепенно, смешивая со старым.

Также животное может отказываться есть из грязной миски. Поэтому необходимо ее регулярно мыть. И отдавать предпочтение стеклу, металлу или керамике, так как пластик впитывает неприятный запах, что тоже способно спровоцировать отказ от питания.

Стресс при переезде, ремонте или появлении новых людей — еще один фактор, из-за которого питомец может перестать питаться. Чтобы решить проблему, нужно создать для любимца спокойную атмосферу в укромном месте.

Отказ от еды также может быть одним из признаков проблем со здоровьем. Нужно сперва исключить вышеперечисленные факторы и обратить внимание на состояние животного. Вялость, рвота, изменение цвета слизистых, болезненность живота указывают на то, что питомцу требуется помощь ветеринара.

Также к врачу необходимо обращаться, если отказ от питания длится более суток (для котят — более 12 часов).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кошки могут долго терпеть и прятать недомогание, и хозяева замечают проблему уже на поздних стадиях. Однако есть несколько неочевидных признаков, которые должны насторожить хозяина.

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