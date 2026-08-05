Ракета Илона Маска вскоре врежется в Луну

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Каковы будут последствия для Земли?

Четырехтонная ступень ракеты компании Илона Маска SpaceX совершит непреднамеренное столкновение с Луной в среду, 5 августа. Об этом сообщило The Guardian.

Ожидается, что объект размером со школьный автобус врежется в поверхность спутника Земли в 06:35 по Гринвичу (09:35 по московскому времени), двигаясь со скоростью около 8690 километров в час.

По прогнозам специалистов НАСА, в результате удара образуется воронка шириной примерно 18 метров и глубиной до четырех метров.

Точкой падения должен стать кратер Эйнштейна, расположенный на западном лимбе Луны. Его обычно трудно рассмотреть с поверхности Земли.

Второй этап ракеты Falcon 9 находился в космическом пространстве с января 2025 года, когда он вывел на орбиту лунный посадочный модуль компании Firefly Aerospace. Из-за специфики миссии, требовавшей большой тяги, ступень не смогла вернуться в атмосферу Земли для сгорания и осталась дрейфовать в космосе.

«Произошедшее — это, по сути, результат сочетания солнечной активности и сил гравитации, которые вывели объект на траекторию полета к Луне», — пояснила представитель SpaceX Джулианна Шейман.

Астрономы подтвердили неизбежность столкновения только в начале 2026 года. Они отметили, что аппарат полностью лишен топлива и неуправляем.

Ученые планируют использовать этот инцидент для проведения исследований. Хотя падение не несет угрозы для Земли, оно позволит НАСА детально изучить шлейф пыли и обломков, который поднимется над местом удара.

«Это может представлять определенный — вероятно, небольшой — научный интерес, и мы сможем чему-то научиться на этом примере», — отметил создатель астрономического программного обеспечения Билл Грей.

Специалисты намерены сравнить снимки местности до и после происшествия, чтобы лучше понять механику искусственных воздействий на небесные тела.

Ранее, в 2009 году, НАСА намеренно разбивало ступень о лунный грунт для поиска воды.

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