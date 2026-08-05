Страшный эксперимент: суд в Британии одобрил испытание блокаторов полового созревания на детях

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ralph Kerpa

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Особенно цинично, что за предоставление возможности искалечить свой организм 11-летние девочки и 12-летние мальчики получат ваучеры на 500 фунтов.

Высокий суд Британии дал зеленый свет скандальному медицинскому эксперименту: теперь на 11-летних девочках и 12-летних мальчиках официально разрешено испытывать блокаторы полового созревания. И это при том, что в стране и без того рекордный за полвека спад рождаемости — в прошлом году естественный прирост держится только на мигрантах. О том, кому выгодно сокращение нации, — корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Трансгендерное* лобби победило — в Англии официально разрешили опыты над детьми, которые хотят сменить пол*. Битва так называемых прогрессистов и консерваторов шла давно, но теперь точку в ней поставил Высокий суд Великобритании — он отклонил коллективный иск противников экспериментов, а это 800 человек во главе с детским психотерапевтом Джеймсом Эссесом.

«Я действительно опустошен. Говорю это и как психотерапевт, и как отец. И дело не только в тех 226 детях, которые примут участие в этом исследовании и которым, как я считаю, будет нанесен физический и эмоциональный вред. Меня пугает то, что это создает опасный прецедент. Если посмотреть на ситуацию со стороны, становится очевидно: речь идет об эксперименте над детьми», — сказал психотерапевт Джеймс Эссес.

Исследования проводит Королевский колледж Лондона. Уже на следующей неделе начнется набор детей от 11 до 16 лет, на которых будут испытывать блокаторы полового созревания. Каждый испытуемый получит вознаграждение — ваучер на 500 фунтов. Это даже звучит чудовищно. Ведь физическая смена пола* необратима.

«Мне казалось, что со мной что-то не так и это нужно исправить. Поэтому я поверила, что мне необходимо стать мальчиком*. Я думала, что только так смогу быть счастливой, пока не поняла, что это была чистая иллюзия», — сказала Кейра Белл.

Среди активистов, которые подавали иск о запрете экспериментов и чье мнение суд проигнорировал, — сами жертвы гендерной медицины. Это Кейра Белл, которая подробно описала свой личный опыт смены пола* в 16 лет. Душевные метания подростка с возрастом показались ей обыкновенной глупостью, она вернулась в женскую идентичность, но тело искалечено: удалены молочные железы, при этом поврежден грудной нерв, атрофия влагалища, пожизненное бесплодие, гормональный сбой и щетина на лице от многолетнего приема тестостерона, голос мужской.

— Кейра, все это необратимые процедуры, которые кардинально меняют жизнь. Было ли какое-то сопротивление со стороны врачей?

— Нет, никакого сопротивления не было. Все строилось вокруг желания пациента. Я пришла и сказала, что хочу стать мальчиком*, и мне фактически ответили: «Хорошо, тогда начнем этот процесс», — рассказала Кейра Белл.

Среди главных лоббистов испытаний — баронесса Хилари Кэсс, заслуженный детский врач, и это отдельная история, как человек прогибается под давлением общественного мнения. Недавно баронесса опубликовала результаты своего исследования гендерной медицины, в котором признала, что у блокаторов полового созревания масса побочек. После этого трансы* затравили старушку, и она была вынуждена поправиться — мол, вы не так меня поняли. Я хочу, чтобы дети меняли пол*, но давайте все как следует изучим.

«Реальность такова: более 15 лет мы говорили молодым людям, что блокаторы полового созревания безопасны. Если теперь мы вдруг скажем: „Нет, мы больше так не считаем“, — и просто запретим их, то молодые люди все равно будут искать их за границей или у действительно опасных, нерегулируемых источников», — сказала баронесса, врач-педиатр Хилари Кэсс.

То есть, по логике Хилари Кэсс, если подростки, допустим, покупают наркотики в даркнете, то лучше уж выдавать детям их в специальных клиниках под наблюдением врачей. Но зато теперь баронессу больше не отменяют, и она своя в транс-сообществе*.

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* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.